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المذيعة ” مروة ميمي ” توجه رسالة مؤثرة بعد مقتل إبنها برصاصة طائشة : ” عايزة حق إبني .. قلبي اتكسر “

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نشرت ” مروة ميمي ” مذيعة قناة ” النهار ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجهت من خلاله رسالة ناشدت فيها المسئولين بالوقوف إلى جانبها بعد مقتل نجلها ” كريم هشام ” على يد أحد أصدقائه بطلق ناري في الرأس .

كما طالبت بحق إبنها متهمة صديقه بقتله فكتبت : ” عايزة حق إبني .. اقفوا معايا .. كان رايح يوم أجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كدا يموتوه .. اقفوا معايا كلكوا .. قلبي اتكسر ” .

وتوصلت التحريات إلى أن كريم البالغ من العمر 15 عاما كان يجلس بصحبة 4 من أصدقائه داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك .. وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاح ناري ” طبنجة ” وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج مما تسبب في وفاته في الحال .

وأصدرت نيابة الطفل يوم أمس الأحد قرارها بحبس الطفل المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بإخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه .

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