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الملكة إليزابيث لحفيدها الأمير هاري : ” ستظل دائما مرحبا بك “

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كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إجتماع جمع ما بين الملكة إليزابيث الثانية وحفيدها الأمير هاري يوم الأحد الماضي في قلعة وندسور لمدة 4 ساعات .

حيث تناولت الملكة الغذاء مع الأمير هاري وتناقشا حول قراره باعتزال المهام الملكية وأموره المستقبلية وتوضيح بعض النقاط لاسيما بعد انتشار تقارير تفيد توتر العلاقات في القصر الملكي .

وأكدت الملكة إليزابيث على أن الأمير هاري سيظل مرحبا به هو وزوجته في حال قررا العودة مجددا إلى العائلة الملكية .. وقالت في ختام نقاشها مع هاري : ” أنت محبوب للغاية .. وستظل دائما مرحبا بك ” .

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