حرصت ” الملكة إليزابيث ” ملكة إنجلترا على دعم منتخب بلادها لكرة القدم قبل مباراته اليوم الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا ” يورو 2020 ” أمام منتخب إيطاليا في ملعب ” ويمبلي ” بالعاصمة لندن .

حيث بعثت الملكة إليزابيث خطابا إلى لاعبي المنتخب الإنجليزي ومدربهم ” جاريث ساوثجيت ” أعربت من خلاله عن أمنياتها لهم بالحظ السعيد في المباراة مستذكرة ذكرياتها أثناء حضورها لنهائي كأس العالم لعام 1966 الذي شارك به منتخب إنجلترا وتوج باللقب .

فكتبت الملكة إليزابيث الثانية في رسالتها : ” قبل 55 عاما حظيت بشرف تسليم كأس العالم إلى بوبي مور ورأيت حينها ما يعنيه ذلك بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني ” .

وتابعت : ” الوصول إلى نهائي بطولة كبرى والفوز به أمر مهم للغاية .. أود أن أنقل لكم تهنئتي وتهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية ” .

وأضافت ملكة إنجلترا : ” أريد أن أبعث بأطيب تمنياتي من أجل مباراة الأحد على أمل أن لا يسجل التاريخ نجاحكم فحسب ولكن أيضا الروح والالتزام والفخر الذي تعاملتم به ” .