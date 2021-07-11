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حرصت ” الملكة إليزابيث ” ملكة إنجلترا على دعم منتخب بلادها لكرة القدم قبل مباراته اليوم الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا ” يورو 2020 ” أمام منتخب إيطاليا في ملعب ” ويمبلي ” بالعاصمة لندن .

حيث بعثت الملكة إليزابيث خطابا إلى لاعبي المنتخب الإنجليزي ومدربهم ” جاريث ساوثجيت ” أعربت من خلاله عن أمنياتها لهم بالحظ السعيد في المباراة مستذكرة ذكرياتها أثناء حضورها لنهائي كأس العالم لعام 1966 الذي شارك به منتخب إنجلترا وتوج باللقب .

فكتبت الملكة إليزابيث الثانية في رسالتها : ” قبل 55 عاما حظيت بشرف تسليم كأس العالم إلى بوبي مور ورأيت حينها ما يعنيه ذلك بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني ” .

وتابعت : ” الوصول إلى نهائي بطولة كبرى والفوز به أمر مهم للغاية .. أود أن أنقل لكم تهنئتي وتهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية ” .

وأضافت ملكة إنجلترا : ” أريد أن أبعث بأطيب تمنياتي من أجل مباراة الأحد على أمل أن لا يسجل التاريخ نجاحكم فحسب ولكن أيضا الروح والالتزام والفخر الذي تعاملتم به ” .



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تعليق واحد

  1. مش المفروض كان الماتش يبقي في ارض محايدة ؟!!
    عامل الارض مهم جدا
    الارض دايما تلعب مع اصحابها

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