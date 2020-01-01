الملكة رانيا تودع 2019 بصورة مع الملك عبد الله وبناتها

نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تودع بها عام 2019 وتحتفل بالعام الجديد .

وضمت الصورة كلا منها ومن الملك عبد الله برفقة بناتها .

وكتبت في تعليقها عليها : ” نختم عامنا بالمحبة .. وأحلى شيء أن البنات معنا لنبدأ العام معا .. كل عام والجميع بخير ” .

وتفاعل المتابعين على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات موجهين لها التهنئة بالعام الجديد .. كماعلق الفنان راغب علامة عليها قائلا : ” سعادتي لا توصف لوجودي في الأردن الحبيب لأحتفل معكم بـالعام الجديد ” .

وتابع : ” أتقدم من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وعائلتهما ومن الشعب الأردني الحبيب بأطيب التمنيات بمناسبة عيد رأس السنة .. شكرا لمحبتكم وكرمكم وحفاوة الاستقبال .. حمى الله الأردن وزاده ازدهارا ” .