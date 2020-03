الملكة رانيا للعاهل الاردني: “كم احنا محظوظين بقيادتك”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

في مثل هاي الأوقات، بتذكر كم احنا محظوظين بقيادتك. أنت مصدر الطمأنينة وراحة البال، بالحزم العسكري اللي بيجري في عروقك، وبإنسانيتك وحنية الأب… عيلتك الأردنية دايما على بالك وفي قلبك. الله يحمي الأردن وأهله #قائد #فخر #الأردن #حب_الأردن #خليك_بالبيت During times like these, I am reminded of how very lucky we are to have a leader like you. A natural born soldier who leads with his heart… with both resolve and compassion. You’re a source of comfort and peace of mind to so many #Leader #Pride #Jordan #LoveJO #StayHome