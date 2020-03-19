الملكة رانيا للعاهل الاردني: “كم احنا محظوظين بقيادتك”

أشادت الملكة رانيا بالأجراءات التي يتخذها زوجها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في مواجهة أزمة فيروس الكورونا المستجد.
ونشرت رانيا العبدالله صورة للملك الاردني وعلقت كاتبة: “في مثل هاي الأوقات، بتذكر كم احنا محظوظين بقيادتك. أنت مصدر الطمأنينة وراحة البال، بالحزم العسكري اللي بيجري في عروقك، وبإنسانيتك وحنية الأب”.
وتابعت الملكة رانيا: “عيلتك الأردنية دايما على بالك وفي قلبك. الله يحمي الأردن وأهله”.
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في مثل هاي الأوقات، بتذكر كم احنا محظوظين بقيادتك. أنت مصدر الطمأنينة وراحة البال، بالحزم العسكري اللي بيجري في عروقك، وبإنسانيتك وحنية الأب… عيلتك الأردنية دايما على بالك وفي قلبك. الله يحمي الأردن وأهله #قائد #فخر #الأردن #حب_الأردن #خليك_بالبيت During times like these, I am reminded of how very lucky we are to have a leader like you. A natural born soldier who leads with his heart… with both resolve and compassion. You’re a source of comfort and peace of mind to so many #Leader #Pride #Jordan #LoveJO #StayHome
يذكر أن الجكومة الاردنية أعلنت عن جملة من القرارات الاقتصادية الشعبية والتي شملت تعميما أًصدره البنك المركزي الأردني للبنوك المحلية، بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين دون تحمّل فوائد التأخير، وتخفيض أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، كما تم تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين تسديد المبالغ المستحقة على قطاعات التموين والصحة والأدوية، ناهيك عن السماح للشركات المدرجة على ما يعرف بالقوائم الذهبية والفضية بدفع 30 % من الرسوم الجمركية على أن تدفع 70 % منها لاحقا، وفقا لما أعلنه وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأربعاء.