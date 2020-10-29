حرصت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، على تهنئة الاردنيين والعالم الاسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها على تويتر تغريدة بهذه المناسبة قالت فيها: “في حياته، تعرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للأذى والاساءة. وفي كل مرة ثبّت الله قلبه. نغار عليك يا رسول الله ونعلم ان لا اساءة تستطيع المساس بك وبسيرتك الشريفة. وندعو الله ان يثبتنا على خطاك لنمضي على نهجك في التسامح والصبر والسلام الذي يعيش في قلوب محبيك #المولد_النبوي_الشريف”.

في حياته، تعرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للأذى والاساءة. وفي كل مرة ثبّت الله قلبه. نغار عليك يا رسول الله ونعلم ان لا اساءة تستطيع المساس بك وبسيرتك الشريفة. وندعو الله ان يثبتنا على خطاك لنمضي على نهجك في التسامح والصبر والسلام الذي يعيش في قلوب محبيك#المولد_النبوي_الشريف pic.twitter.com/P02e23ffdr — Rania Al Abdullah (@QueenRania) October 29, 2020

وتزامنت مناسبة احياء ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام ببعض القضايا الهامة المتعلقة بالرسوم المسيئة للنبي والتي أثارت غضب ملايين المسلين في العالم العربي والإسلامي.