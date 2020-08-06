تداولت بعض الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة عن منشور للمذيعة اللبنانية ومقدمة برنامج ” ستار أكاديمي ” الشهير ” هيلدا خليفة ” .

والتي أعلنت فيه عن وفاة صديقة لها جراء الانفجار الذي حدث في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي .

وكتبت هيلدا خليفة في تعليقها على ذلك : ” “لا كلمات أقولها يا صديقتي الأعز .. لقد غادرتنا باكرا جدا .. أحبك كثيرا ” .

وتابعت : ” كانت روحك أكثر اتساعا من هذه الحياة وقد تعلمت منك الكثير .. أتمنى أن ترقد روحك الجميلة بسلام .. سأشتاق إليك في كل يوم من أيام حياتي ” .