الناشطة السعودية ” فايزة المطيري ” تحتفل بزفافها من داخل الكنيسة

أعلنت الناشطة السعودية ” فايزة المطيري ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن زواجها .

حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف وعلى رأسها تاج يعتليه الصليب بالإضافة إلى صور أخرى من داخل الكنيسة .

وكتبت فايزة المطيري في تعليقها على الصور قائلة : ” شكرا لكم كلكم على المباركات .. كان ودي اعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف ” .

يذكر أن المطيري كانت قد أعلنت مؤخرا عن خروجها من الإسلام واعتناقها المسيحية من خلال نشرها لصورة مركبة تظهر فيها بالحجاب وبالأخرى بدونه .

وكتبت في تعليقها عليها : ” الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد .. كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ” .

الأمر الذي أثار الجدل وكثير من الانتقادات نحوها وطالب الكثير من السعوديين بمحاكمتها وعدم متابعتها على وسائل التواصل الإجتماعي مشيرين إلى ان ما تقوم به هدفه الشهرة ولفت الإنتباه والاستعراض .