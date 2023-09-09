كشف العالم الهولندي فرانك هيجوربيتس عن تحذيره من الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مساء امس الجمعة والذي شعر به سكان عدة مدن مغربية.

‫وأضاف العالم الهولندي في تغريدة له – على موقع إكس، تويتر سابقًا – قبل قليل، تم تحديد المنطقة منذ 9 أيام (30 أغسطس) بسبب التقلبات الجوية الواضحة. لقد شددت على المنطقة في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين. يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي لدينا مؤشرًا مهمًا. نأمل ألا يكون هناك ضحايا..

The area was marked 9 days ago (30 Aug) due to an obvious atmospheric fluctuation. I emphasized the region in the latest forecast and also in a tweet two days ago. The planets and our atmosphere can be a significant indicator. Hopefully there will be no casualties. https://t.co/7ALE82Y1Tj — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 8, 2023

يذكر أن الهزة الأرضية شعر بها سكان العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال، لكن بعض ، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، المعروفة سابقا باسم تويتر أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.