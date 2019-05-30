امطار الخير تطل على الحرم المكي

شهد الحرم المكي يوم أمس أمطارا شملته وشملت المنطقة المركزية المحيطة به .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على انحاء متفرقة من مكة المكرمة .

وانتشر مقطع فيديو على السوشيال يتناول هطول الأمطار مع حركة الطائفين من المعتمرين والزوار حول الكعبة في أجواء إيمانية وروحانية وخاصة أن ليلة أمس كانت ليلة الخامس والعشرين من رمضان وهي ليلة وترية واعتقد البعض أن هذه علامة على إنها ليلة القدر .

ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول .