أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، بانتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد، في واقعة أثارت ضجّة بين العراقيين.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل لحظة انتشال جثتي الطفلين الغريقين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد”.

انتشال جثتي الطفلين اللذين تم رميهم من قبل والدتيهما المجرمة في نهر دجلة ببغداد pic.twitter.com/XCiSaOWNlj — عبدالقدوس الناصري⁦ ⁩⁦⁦ (@Abdallkdoos2) October 19, 2020

وكان عراقيون قد تداولو على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة بشعة ارتكبتها سيدة عندما قامت برمي طفليها من أحد الجسور في نهر دجلة ببغداد.

ويظهر فيديو بثه رواد مواقع التواصل السيدة وهي تقدم على فعلتها من جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وفور بث الفيديو سارعت قوات الأمن بالقبض على السيدة التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها، بحسب وزارة الداخلية العراقية في بيان على صفحتها على فيسبوك.

في جريمة بشعة.. امرأة من أهالي بغداد تقوم برمي طفلها في نهر دجلة!! pic.twitter.com/xSRgbDxNxc — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) October 17, 2020

كما انتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت عال على طفليه، فيما كانت فرق البحث الإنقاذ تبحث عن جثتيهما، وقالت مصادر عراقية إن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جثتي الطفلين لاحقا.

وقد استنكر العديد من المعلقين العراقيين هذه الفعلة التي أقدمت عليها الأم، معبرين عن حزنهم وتعاطفهم الكبير مع والد الطفلين.