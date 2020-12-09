تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض سيدة سعودية من مدينة جدة للاعتداء على يد طليقها .

فيظهر في مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة في أحد البنايات على ما يبدو والذي نشره حساب يحمل إسم ” معنفة جدة ” على موقع تويتر قيام رجل ملثم بالاعتداء على السيدة وتعنيفها ثم غادر وعاد مجددا ليعتدي عليها حتى ظهر رجلا آخر قام بتخليصها منه وأخذه ثم خرج به من المكان .

وجاء في تعليق معنفة جدة على الفيديو : ” أناشد الملك سلمان وولي عهده ومن يملك في قلبه الإنسانية ومن يخاف الله ويتقيه .. أناشد بحمايتي وحماية أطفالي من هذا المجرم .. هذا الفيديو اليوم الثلاثاء وأنا اكتب في هذي المنصة لأنني لم أجد من ينصفني ويردع هذا المعتدي ” .

وعلى الفور تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية مع السيدة التي أشارت إلى تعرضها لعنف مستمر من قبل طليقها وسبق وأن قدمت بلاغات بحقه للشرطة والنيابة دون فائدة .

وجاء في تغريدة نشرها حساب مركز بلاغات العنف الأسري على تويتر بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة وجار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .

كما انطلق هاشتاج ” انقذوا معنفة جدة وأطفالها ” على موقع التغريدات في مطالبات من جانب المتابعين بإنقاذ السيدة المعنفة ومعاقبة المعتدي .

اناشد الملك سلمان وولي عهده ومن يملك في قلبه الانسانيه ومن يخاف الله ويتقيه اناشد بحمايتي وحمايه اطفالي من هذا المجرم هذا الفيديو اليوم الثلاثاء وانا اكتب في هذي المنصه لانني لم اجد من ينصفني ويردع هذا المعتدي #الداخلية_السعودية

#حقوق_المرأة #العنف_الاسري #العنف_ضد_المراه pic.twitter.com/ykDJjF137v — معنفه جدة (@snv8UnNYFSIUO9U) December 8, 2020