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انيسة حسونة ل ” أحمد عز ” : ” لا أستطيع احترامك أو تصديقك حتى ولو قمت بتمثيل ألف فيلم وطني “

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نشرت عضو البرلمان المصري ” أنيسة حسونة ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها هاجمت فيها الفنان المصري ” أحمد عز ” .

وجاء ذلك على خلفية ظهور الفنان أحمد عز يوم أمس الأحد في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وانتقدت أنيسة حسونة حديث أحمد عز عن الوطنية والانتماء في الوقت الذي يتبرأ فيه عز من أولاده على الرغم من حكم المحكمة الذي أثبت نسبهم إليه .. كما أكدت أنيسة حسونة على أن الشخصية لا تتجزأ .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أنا زعلت لما أحمد عز طلع إمبارح أمام الرئيس يتكلم عن قيم الوطنية .. الشخصية لا تتجزأ وإذا كانت المحكمة حكمت بنسب ولديه له وهو يتبرأ من ذلك فلا أستطيع احترامه أو تصديقه حتى ولو قام بتمثيل ألف فيلم وطني ” .

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