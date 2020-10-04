نشرت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومستشارته، صورة حديثة لوالدها من مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ميريلاند حيث يتلقى العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا.

وعلقت ايفانكا على الصورة كاتبة: “لا شيء يستطيع ايقافه من العمل للشعب الامريكي”.

وكان ترامب قد أطل في فيديو جديد نشره عبر حسابه على تويتر حيث قال “وصلت إلى المستشفى وأنا متعب والآن أشعر بتحسن كبير”.

وأوضح أن جميع الطاقم الطبي في المستشفى “يعمل ما بوسعه لأعود سريعا إلى البيت الأبيض”، مضيفا قوله “يجب أن أعود سريعا حتى نتمكن من إبقاء أميركا عظيمة دائما”.

وتابع الرئيس الأميركي، “أتوق لاستكمال حملتي الانتخابية بالطريقة الرائعة التي بدأناها بها”.

ومع ذلك قال ترامب إن الأيام القليلة المقبلة ستشكل “اختبارا حقيقيا” لقدرته على الصمود في الوقت الذي يكافح فيروس كورونا المستجد بالمستشفى.

وأكد ترامب ان الملايين في العالم أصيبوا بفيروس كورونا، وقال “أنا لا أحاربه من أجل الأميركيين فقط، بل من أجل العالم أجمع”.