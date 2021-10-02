تمكنت قوات الامن في المملكة العربية السعودية من توقيف 3 شبان بعد اشتراكهم بتصوير مقاطع فيديو ”تمثيلية“، زعموا فيها تعرض سيارة أحدهم للاعتداء والسرقة، بهدف كسب متابعين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة مكة إنها ”قبضت على 3 شبان عقب قيامهم بنشر مقاطع الفيديو وادعائهم بتعرض سيارة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها“.

وأوضحت الشرطة في بيانها الذي تم نشره عبر حساب الأمن العام السعودي على ”تويتر“، أن ”الشبان الثلاثة هم مواطنون في العقدين الثالث والرابع من العمر“.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (3) مواطنين نشروا "فيديو" لتعرض مركبتهم للسرقة للترويج لحساباتهم وكسب مشاهدات pic.twitter.com/bVhQhaPa0i — الأمن العام (@security_gov) October 1, 2021

وأضافت: ”تبين بعد إجراءات الاستدلال الأولية أن ما تعرضت له السيارة من تحطيم وسرقة كان مشهدًا تمثيليًا متفقًا عليه بينهم، بقصد الترويج لحساباتهم، والحصول على مشاهدات“.

وأكد البيان أنه ”تم إيقاف هؤلاء الشبان، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كإجراء تتخذه الجهات الأمنية بحق كل من يتم ضبطه لاتهامه بالتورط بمخالفات أو جرائم“.

زنننننننن الدبور على خراب عشه….. عساكم ان شاء الله — Noora Mohammed (@NooraMo29728242) October 1, 2021

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ مقطعًا مصورًا للشبان المتهمين، وأجزاء مظللة من المقاطع التي نشروها بزعم تعرض سيارة أحدهم للكسر والسرقة.

وظهر في المقطع أحد الشبان وهو يقول: ”تخيل تصحى من النوم وتشوف سيارتك محطمة“، ليظهر في مقطع آخر مصور من دائرة مراقبة تلفزيونية في نفس الموقع الذي كانت فيه سيارته، مؤكدًا فيه ”معرفته بالجناة“.