نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة لوالدتها الراحلة للمرة الأولى بالأبيض والأسود عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة : ” ربي أنر قبرا وضعت فيه فقيدتي أمي واللهم ارحم فقيدة قلبي رحمة واسعة واجمعني بها في الفردوس الأعلى من الجنة .. اللهم السعة والمتسع لقبرها ” .

وتابعت : ” اللهم اغفر لها عدد من سبح وعدد من ركع .. يارب ضم موتى المسلمين أجمعين تحت جناحك فلا يضام من لازم جنابك ” .

وتفاعل الجمهور على الصورة بشكل واسع وتمنوا في تعليقاتهم لوالدتها الرحمة والمغفرة .. فيما تحدثت بعض التعليقات عن مدى الشبه بين مي العيدان ووالدتها في الشكل والملامح والبعض أشار إلى أن والدة مي العيدان أجمل منها .