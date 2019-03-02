بالصور.. “الكابتن المزيف” كان يرفض الترقية طيلة عمله خدع الجميع 20 عاماً وكشفه “خطأ قاتل”

بعد مرور عقدين من الزمن على عمله في الطيران، تكشفت حقيقة “الكابتن المزيف” بعد “مناورة جريئة” أجراها أثناء تحليقه فوق المجال الجوي السويسري.

تزوير

وعمل وليام تشاندلر طيلة مسيرته المهنية مساعدا للطيار وفق أوراق مزورة، إلا أن شركة الطيران الجنوب أفريقية قد ألغت اعتماده مؤخرا. وتحقيقا أجرته شركة الطيران في حادثة قد كشف عملية التزوير”. وبالرغم من عدم توفر تفاصيل عن الحادثة، إلا أن الموقع أشار إلى حدوثها في شهر نوفمبر، في رحلة كان تشاندلر يقودها من مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جنوب أفريقيا إلى مطار فرانكفورت، وقد جرت فوق سويسرا.

حركات جوية غريبة

وخلال الرحلة تولى تشاندلر مهمة مساعد الطيار، وقد أوليت إليه مسؤولية الإشراف على أدوات تحكم، حيث قام بحركات جوية غريبة لم يفهم سببها طاقم الطائرة، وفق ما نقل الموقع عن مصدرين في شركة الطيران لم تكشف عن اسميهما. وعقب الهبوط، تمت الإشارة إلى “المغامرة” التي قام بها تشاندلر في تقرير السلامة الخاص بالرحلة، للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك العمل.

رفض الترقية

وطيلة عمله، رفض تشاندلر ترقيته لمنصب كابتن، وذلك لكونها تتطلب تقديم شهادات علمية موثقة، علما أنه انضم للشركة منذ العام 1994، وتمت ترقية جميع زملائه الذين التحقوا بالعمل معه في سنة 2005. وتقدم تشاندلر باستقالته بعد اكتشاف أمر شهادته المزورة ، وقد ادعت الشركة على تشاندلر بتهمة التحايل وجني أرباح مالية من وراء ذلك. وتم إيقاف تشاندلر وكابتن الرحلة وطاقم الطائرة عن العمل في انتظار نتائج التحقيقات بالحادث بحسب صحيفة المرصد.