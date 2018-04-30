بالصور: النساء تقارنّ نفسهن بـ كيت ميدلتون بعد الولادة

بعد إنجاب “كيت ميدلتون” و الأمير “هاري” ابنهما الثالث “لويس آرثر تشارلز”، لا تزال أخبار الأمير البريطاني الصغير تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت أبرز ما لفت انتباه النساء، إطلالة “كيت” بعد الولادة حيث ظهرت بإطلالة رائعة أعادت للأذهان صورة الأميرة “ديانا” بعد ولادة الأمير “هاري”، فقد ارتدت الاثنتان فستانًا ملكيًا بسيطًا باللون الأحمر.

وتفاجئت بعض السيدات بظهور الاميرة بعد 7 ساعات فقط من الولادة وهي في كامل رشاقتها وإشراقها، ما دعا الكثيرات منهن إلى نشر صورهن في يوم الولادة، خاصة بعد إشارة “جين غارفي”، مقدمة على راديو بي بي سي لبرنامج “ساعة المرأة”، إلى حقيقة أن النساء يبدون في الحقيقة كـ”كيس بطاطا” بعد الولادة، طالبة من السيدات إرسال صور لأنفسهن بعد الولادة، وكانت النتائج لا تصدق.