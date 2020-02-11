بالصور.. خطيبة الوليد مقداد نجم “طيور الجنة” تلفت الأنظار

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها فتاة برفقة والدها وأشار الكثيرون إلى أنها خطيبة الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة” الشهير.

وبدا أن الصورة التقطت خلال حفل تخرج الفتاة وهو ما دلت عليه ملابسها. واعرب عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الصورة عن إعجابهم بجمالها.

ويشار إلى أن الوليد احتفل بخطوبته منذ يومين وقد نشر شقيقه المعتصم فيديو سجل خلال إتمام مراسم الخطوبة بحسب ما تقضي به العادات الأردنية.

كما نشر على حسابه على “إنستغرام” صورة جمعته وشقيقه مع التعليق: “أخوي وحبيبي وأسطورتي لحد الآن مو متخيل إنك كبرت وخطبت. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايماً انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايماً تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك. وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة. لسا ما شبعنا منك وليد. بس أكيد انت ما اخترت هذا الطريق الا وانت متأكد أنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي”.

ويذكر أن الوليد والمعتصم اشتهرا من خلال ظهورهما عبر شاشة قناة “طيور الجنة” التي انطلق بثها من الأردن في العام 2008 وتناولت مواضيع تربوية وتثقيفية خاصة بالأطفال.

وشاركتهما التقديم شقيقتهما جنى والمغربية أمينة كرم التي أثارت الجدل في وقت سابق بسبب تخليها عن الحجاب وتركها للقناة.