بالصور.. روسي يحتفظ بتمساح في قبو منزله منوعات

مواضيع مختارة بواسطة Maya

دخلت #الشرطة_الروسية في مواجهة غير متوقعة، بينما كانت تفتش منزلا في مدينة سان بطرسبرغ، إذ وجدت تمساحا في قبو المنزل.

وذكر موقع “فونتانكا” الإخباري الروسي، الخميس، أن مفتشي الشرطة كانوا يبحثون عن أسلحة غير مرخّصة في منزل يملكه رجل متورط في “محاكاة معارك حربية تاريخية بالأزياء التقليدية والأسلحة العتيقة”.

وعندما دخلت الشرطة المنزل وجدت تمساحا في بركة صغيرة من المياه في القبو.

وأوضح مالك المنزل أنه حصل على #التمساح قبل سنوات.

وأعلن الادعاء العام في #سان_بطرسبرغ الجمعة أنه يحقق فيما إذا كان الرجل التزم بالقوانين المحلية بحصوله وباحتفاطه بالتسماح.

الشرطة_الروسية في مواجهة غير متوقعة، بينما كانت تفتش منزلا في مدينة سان بطرسبرغ، إذ وجدت تمساحا في قبو المنزل. وذكر موقع "فونتانكا" الإخباري الروسي، الخميس، أن مفتشي الشرطة كانوا يبحثون عن أسلحة غير مرخّصة في منزل يملكه رجل متورط في "محاكاة معارك حربية تاريخية بالأزياء التقليدية والأسلحة العتيقة". وعندما دخلت الشرطة المنزل وجدت تمساحا في بركة صغيرة من المياه في القبو. وأوضح مالك المنزل أنه حصل على #التمساح قبل سنوات. وأعلن الادعاء العام في #سان_بطرسبرغ الجمعة أنه يحقق فيما إذا كان الرجل التزم بالقوانين المحلية بحصوله وباحتفاطه بالتسماح. " width="600" height="337" srcset="https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o1-8.jpg 600w, https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o1-8-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

الشرطة_الروسية في مواجهة غير متوقعة، بينما كانت تفتش منزلا في مدينة سان بطرسبرغ، إذ وجدت تمساحا في قبو المنزل. وذكر موقع "فونتانكا" الإخباري الروسي، الخميس، أن مفتشي الشرطة كانوا يبحثون عن أسلحة غير مرخّصة في منزل يملكه رجل متورط في "محاكاة معارك حربية تاريخية بالأزياء التقليدية والأسلحة العتيقة". وعندما دخلت الشرطة المنزل وجدت تمساحا في بركة صغيرة من المياه في القبو. وأوضح مالك المنزل أنه حصل على #التمساح قبل سنوات. وأعلن الادعاء العام في #سان_بطرسبرغ الجمعة أنه يحقق فيما إذا كان الرجل التزم بالقوانين المحلية بحصوله وباحتفاطه بالتسماح. " width="999" height="1500" srcset="https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o3-4.jpg 999w, https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o3-4-200x300.jpg 200w, https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o3-4-768x1153.jpg 768w, https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o3-4-682x1024.jpg 682w, https://www.nawaret.com/img1/2018/01/o3-4-700x1051.jpg 700w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" />