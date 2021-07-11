أقيم مساء أمس السبت عزاء السيدة ” جيهان السادات ” قرينة الرئيس المصري الراحل ” أنور السادات ” في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب .

وشهد العزاء حضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة ورجال السياسة بالإضافة إلى نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء في الفقيدة .

فجاء من بينهم : الفنانة ” يسرا ” والفنان ” يحيى الفخراني ” وزوجته الدكتورة ” لميس جابر ” ووزير الآثار الأسبق ” زاهي حواس ” والفنانة ” ياسمين الخيام ” والإعلامية ” منى عبد الغني ” .

كما تواجد علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الراحل ” حسني مبارك ” وأيضا رئيس النادي الأهلي المصري الكابتن ” محمود الخطيب ” ووزير الخارجية المصري الأسبق ” عمرو موسى ” وغيرهم .

يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض .