بالصور.. كيك الزبادي بالشوكولاه.. وصفة سهلة ولذيذة

تتعدد طرق صناعة الكيك بأشكال وأنواع وأطعم مختلفة، وتجيد ربات المنزل صناعة الكيك لحب الأطفال لها وتقبلهم تناولها طول الوقت.

لذلك نقدم لكِ طريقة جديدة لصناعة الكيك.. طريقة عمل كيك الزبادي بالشيكولاته:

-المقادير:

1 ½ كوب من الدقيق

½ كوب من الكاكاو

1 كوب من السكر

1 كوب من الزباي

½كوب من الزيت ملعقة كبيرة من القهوة “النسكافي بيضات

2 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر

¼ ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير ضعي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح، وامزجي المقادير جيدًا.

ثم أضيفي الزبادي والبيض والقهوة والزيت، واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام ناعمًا.

صبي الخليط في صينية (مقاس 24 سم) مدهونة بالزبدة، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 55 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها تبرد تمامًا، ثم زينيها بالفواكه أو صوص الشوكولاتة.

-طريقة عمل صوص الشيكولاته:

اخفقي مسحوق السكر والكاكاو والمياه والفانيليا بواسطة مضرب كهربائي، استمري في الخفق حتى يصبح الصوص ناعمًا، ثم أضيفيه على الكيك.