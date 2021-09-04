كشف ” عبد الله مخارش ” المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية عن خضوع مستشار هيئة الترفيه ” تركي آل الشيخ ” لعملية جراحية يوم أمس الجمعة نتيجة معاناته من نزيف لمدة ثلاثة أشهر .

حيث أشار عبد الله مخارش في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر إلى أن العملية التي أجراها تركي آل الشيخ كانت عملية صعبة نظرا لتأخره في إجرائها .. وأضاف أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة يتواجد حاليا في العناية المركزة مطالبا بالدعاء له .

فكتب في تغريدته قائلا : ” اللهم خفف على أبو ناصر كل ألم يشعر به وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر .. اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة ” .

وتابع عبد الله مخارش : ” ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله .. تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها .. الحمد لله على كل حال ” .

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم تركي آل الشيخ والدعاء له بتجاوز أزمته الصحية جاء من بينهم الفنان السعودي ” عبادي الجوهر ” الذي كتب في تغريدة له : ” ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ .. طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر ” .

كما كتبت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” عبر حسابها على موقع تويتر : ” الحمد لله على سلامتك يا بو ناصر خطاك السوء يا رب وما تشوف شر ” .

اللهم خفف على ابوناصر كل الم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر،اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العنايه المركزه ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله،تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال..#تركي_ال_الشيخ — عبدالله مخارش (@makharesh) September 3, 2021