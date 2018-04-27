بالفيديو.. المصارع تيتوس أونيل: أعجبني في المملكة أداء الناس للصلوات الخمس.. والسعوديون محترمون وغير متشددين

عبّر المصارع تيتوس أونيل عن إعجابه الشديد بالحياة في المملكة، مبيناً أن أكثر ما جذب انتباهه أداء الناس خمس صلوات في اليوم. وقال أونيل في مقابلة يوم (الخميس) مع موقع “شوت” حول مشاركته في الـ”رويال رامبل” إن عمله للخير جهود متبادلة نابعة من حبه لهذا الأمر، وإنه كان في السابق يتلقى من العمل الخيري.

وأضاف أنه فخور جداً بالمملكة والنظافة الموجودة، معبراً عن احترامه للشعب وتدينه بأداء الصلاة في اليوم خمس مرات رغم عدم وجود تشدد.

ومن المقرر أن يُقام عرض رويال رامبل في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أبريل.