تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شاب فلسطيني من القدس بإحراق سيارته الفرنسية الصنع نصرة للرسول محمد ﷺ وموجها رسالة إلى الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” اعتراضا على تصريحاته الأخيرة المسيئة للنبي محمد .

ويظهر الشاب الفلسطيني في مقطع الفيديو وهو يقف بجانب سيارته في منطقة خالية ممسكا بيده قارورة بنزين صغيرة وبدأ يسكبها فوق السيارة وبداخلها ثم أشعل النار فيها لتحترق بشكل كامل .

وقال الشاب أن السيارة ملك خاص له وأن ما يقوم به لنصرة الرسول ﷺ ولنصرة الأمة الإسلامية وأنه بذلك يوجه رسالة إلى ماكرون ” الظالم ” على حد وصفه قائلا له : ” يوما ما سوف تنال عقابك وسوف نثلأر لرسول الله ” .

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا الفيديو إذ رأي الأغلبية أنه تصرف غير مقبول ولا يعبر عن الإسلام والأجدر به لأن يقوم ببيع السيارة والتصدق بثمنها .