شاهدوا لسبب صادم.. فتاة لبنانية حسناء ترفض الزواج

أكدت شابة لبنانية أنها ترفض الزواج وذلك بسبب جمالها، مبينة أنها ترى نفسها كاملة الأوصاف.

جاء ذلك خلال استضافة الفتاة وتدعى ”ساندي ” من قبل الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في برنامجه ”أحمر بالخط العريض” ، في حلقة عن الجمال ومعاييره.

واستهل مكتبي الحوار مع الشابة اللبنانية، بقراءة دراسة عن الجمال أجرتها جامعة ” هارفرد ” الأميركية، فبيّنت نتائجها أن 29% من النساء يعتبرن أنهن ”عاديات الجمال” ، فعلّقت قائلةً بأنها ترى نفسها ”جميلة جداً وكاملة الأوصاف” ، مضيفة أن لا اكثر من 2% من الناس قدر لا يرونها جميلة.

ووجه لها الاعلامي سؤالا حول كونها مرتبطة، فأجابت بالنفي، قائلةً: ” لا ارتبط لأني جميلة ” .