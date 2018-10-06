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شاهدوا لسبب صادم.. فتاة لبنانية حسناء ترفض الزواج

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شاهدوا لسبب صادم.. فتاة لبنانية حسناء ترفض الزواج

شاهدوا لسبب صادم.. فتاة لبنانية حسناء ترفض الزواج

أكدت شابة لبنانية أنها ترفض الزواج وذلك بسبب جمالها، مبينة أنها ترى نفسها كاملة الأوصاف.

جاء ذلك خلال استضافة الفتاة وتدعى ”ساندي ” من قبل الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في برنامجه ”أحمر بالخط العريض” ، في حلقة عن الجمال ومعاييره.
واستهل مكتبي الحوار مع الشابة اللبنانية، بقراءة دراسة عن الجمال أجرتها جامعة ” هارفرد ” الأميركية، فبيّنت نتائجها أن 29% من النساء يعتبرن أنهن ”عاديات الجمال” ، فعلّقت قائلةً بأنها ترى نفسها ”جميلة جداً وكاملة الأوصاف” ، مضيفة أن لا اكثر من 2% من الناس قدر لا يرونها جميلة.

ووجه لها الاعلامي سؤالا حول كونها مرتبطة، فأجابت بالنفي، قائلةً: ” لا ارتبط لأني جميلة ” .

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