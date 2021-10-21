انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة إقدام شخص مصري على تحطيم الكباش الموجودة بميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة .

ويظهر هذا الشخص في الفيديو وهو ممسكا بيده مطرقة حديدية حيث اعتلى أحد تماثيل الكباش بالميدان محاولا تحطيمه وهو يردد ( الله أكبر ) .

وأدت الضربة التي تلقاها التمثال إلى حدوث إصابة في أسفل أنفه .. وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على هذا الشخص .

وكشفت مصادر أمنية عن أن هذا الرجل كان قد خرج من السجن منذ فترة قريبة ويتم التحقيق معه حاليا لمعرفة الدوافع وراء فعلته .

فيما صرح مصدر بوزارة السياحة والآثار أن إدارة الترميم بالوزارة قررت إجراء عملية ترميم شاملة لجميع كباش ميدان التحرير ومسلة رمسيس الثاني التي تتوسط الميدان .