نشرت الناشطة السعودية ومشهورة سناب شات ” هند القحطاني “مقطع فيديو لها تكشف من خلاله عن تواجدها في الاحتجاجات والتظاهرات الحالية في أمريكا على خلفية مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية ” جورج فلويد” على يد شرطي في مينيابوليس .

وظهرت هند القحطاني في مقطع الفيديو وهي تسير وسط الشوارع وتجمعات المتظاهرين معلنة إنها المرة الأولى التي تشارك فيها في مثل هذه الأمور .

كما أكدت على أن المظاهرات كانت سلمية ولا يوجد بها أي عنف .. وأن المتظاهرين الذين قامت بتصويرهم كانوا يتحدثون حول أعمال التخريب التي حدثت وإنهم معترضين على ذلك .