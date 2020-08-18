نشر اليوتيوبر البريطاني الشهير ” جاي بالفري ” مقطع فيديو له عبر قناته الرسمية على موقع ” يوتيوب ” أعلن من خلاله عن إعتناقه للدين الإسلامي .

حيث ظهر جاي بالفري في مقطع الفيديو وهو جالس في مسجد السليمانية بتركيا مع شخص يلقنه الشهادتين وتحدث عن تعاليم الدين الإسلامي .

وأشار بالفري في تعليقه على الفيديو أنه خاض العديد من الأمور في تجربته الروحية لبضع سنوات والتي يحتفظ بنسبة 99% من تفاصيلها وأحداثها لنفسه وما ساعده على استكمال رحلته الروحانية هو السفر ومقابلة أشخاص جدد حول العالم .

كما أكد على أنه لم يكن يريد إخبار متابعيه عن هذا الأمر بشكل علني ولكنه قرر فعل ذلك لأن العديد من الأشخاص وجدوا السلام في رحلته للبحث عن الإسلام .

وأضاف أن العيش في البلاد الإسلامية جعله يدرك أكثر عن الدين الإسلامي المُساء فهمه فالإسلام في حقيقته دين السلام والتعاون والمحبة .

يذكر أن جاي بالفري يعمل في مجال تصوير الأزياء منذ عام 2014 وفي الفترة الأخيرة ذاع صيته بعد تأسيس قناة رسمية له على اليوتيوب يتابعه فيها 263 ألف متابع يستعرض من خلالها موهبته في التصوير في مختلف أنحاء العالم فهو يحب السفر واكتشاف الثقافات والمجتمعات المختلفة .