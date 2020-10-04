قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر ببراءة الإعلامي المصري ” محمد الغيطي ” من التهم الموجهة إليه بالتحريض على الفسق وازدراء الأديان واستضافة الشواذ في برنامجه .

كما ألغت المحكمة الحكم الذي صدر ضد محمد الغيطي بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 3 آلاف جنيه ومراقبته لمدة سنة والذي كان قد صدر في 20 من يناير لعام 2019 .

وذلك على خلفية القضية التي رفعها المحامي ” سمير صبري ” ضد الإعلامي محمد الغيطي لاستضافته أحد الشباب الشواذ موجها له اتهاما بالترويج للشذوذ ونشر الفاحشة .

وقال ” ميشيل حليم ” محامي الغيطي أن المحكمة برأت موكله وألغت حكم الحبس الصادر في حقه بالجنحة المستأنفة برقم 11962 لعام 2019 لأنها كيدية .