نشرت الإعلامية المصرية ” وفاء الكيلاني ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” شنت من خلالها هجوما على بعض الصحفيين والمصورين .

وذلك بسبب سلوكهم أثناء تغطيتهم لجنازة ومراسم دفن الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” الموت له حرمة .. الميت له حرمة .. الحزن له حرمة .. الأساتذة الصحفيين والمصورين المحترمين اللي نزلوا يغطوا جنازة السيدة رجاء الجداوي رحمها الله ميصحش ولا يجوز انتهاك كل هذه الحرمات ولو كان تحت عنوان حبكم وحزنكم اللي مفيش شك فيه ” .

وتابعت وفاء الكيلاني : ” نقل الدفن من جوه القرافة مش سبق صحفي والتزاحم والتدافع عشان نقل حزن العائلة أيضا مش سبق .. احترام قدسية الموت والوعي والإحساس بمشاعر الفقد للعائلة أسمى مشاعر الإنسانية وأكبر سبق .. حتى فيروس كورونا متعملوش أي حساب ميصحش ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة بشكل كبير الذين أكدوا على كلامها وما شهدته الجنازة من تجمهر غير عادي من جانبهم وحرصهم على أخذ تعليقات الفنانين المتواجدين .

الأمر الذي جعل ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة رجاء الجداوي تنفعل عليهم بسبب التزاحم الشديد .. وطلب أحد الموجودين من المشيعين أن يفسحوا مكانا من أجل تأدية صلاة الجنازة إلا أنهم لم يتحركوا الأمر الذي دفع أميرة في الصياح ” الصلاة .. الصلاة ” .