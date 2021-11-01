أصدرت الحكومة البريطانية قانوناً جديداً بتضمن تصنيف أي محاولة لإقناع أي شخص (عمره أقل من 18) لتحويل جنسه من ذكر لأنثى أو العكس، حيث تعد تلك المناقشات جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بموجب تشريع حكومي جديد.

جاء ذلك بعد انتشار معلومات تؤكد قيام بعض المنظمات بغسل أدمغة الصغار لتحويل جنسهم، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الربيع المقبل.

وبناءً على هذا التشريع سيكون من غير القانوني تقديم النصائح والعلاجات النفسية للأطفال دون السن القانونية لإقناعهم بتغيير هويتهم الجنسية مع ضمانات إضافية لحماية النشء.

الحكومة البريطانية تصدر قانونًا لمعاقبة الجهات التي تعمل على إقناع الأطفال بتغيير جنسهم



بناءً على هذا القانون سيكون من غير القانوني تقديم النصائح والعلاجات النفسية للأطفال دون السن القانونية لإقناعهم بتغيير هويتهم الجنسية مع ضمانات إضافية لحماية المراهقين pic.twitter.com/gSgEY0IEzd — بريطانيا بالعربي (@TheUKAr) October 30, 2021