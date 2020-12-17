قضت محكمة أرجنتينية بضرورة حفظ جثة أسطورة كرة القدم ” دييغو مارادونا ” وعدم حرقها وذلك في حالة الحاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب .

حيث يتصارع حاليا حوالي 16 شخصا على تركة مارادونا التي تقدر بـ 37 مليون جنيه إسترليني منهم خمسة أبناء معترف بهم بالإضافة إلى ستة آخرين طلبوا إثبات نسبهم .

وأعلنت ” ماجالي جيل ” البالغ عمرها 25 عاما أنها اكتشفت أن مارادونا هو والدها قبل عامين .. فيما اعترف مارادونا بأربعة أبناء في الأرجنتين وواحد في إيطاليا أثناء مسيرته في نابولي .

وقالت صحيفة ” ذا صن ” أن النجم الراحل ترك 5 أطفال وكذلك زوجات وصديقات وقد دخل الجميع في صراع حول التركة .. كما يطالب نحو 7 أبناء من علاقات سابقة وأخواته الأربع بحصتهم منها .