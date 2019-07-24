بسبب الغيرة .. امرأة تحطم جهاز لاب توب على رأس صديقها

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رصدته كاميرا مراقبة على متن إحدى طائرات الخطوط الأمريكية لفتاة أمريكية انتابتها حالة من الغضب والهياج الشديد عندما رأت صديقها ينظر إلى فتاة أخرى .

حيث يظهر بالفيديو قيامها بالصراخ عليه وظلت تردد عبارة : ” هل تريد أن تحاول النظر إلى نساء أخريات ؟ ” .. وذهبت خلفه أيضا وأخذت تطارده في جميع أنحاء الطائرة وبدأت في توجيه الشتائم له في الوقت الذي حاولت فيه مضيفات الطائرة منعها .

وبحسب صحيفة ” الديلي ميل ” لم تكتف المرأة الغاضبة بذلك بل قامت بتحطيم جهاز ” لاب توب ” على رأسه وهو ما أصاب الركاب بصدمة شديدة .

وحاول أحد أفراد طاقم الطائرة التدخل لحل المشكلة وتهدئة المرأة حيث طلب منها إحضار حقائبها إلى مقدمة الطائرة قبل أن تصرخ في صديقها مرة أخرى بغضب لا يمكن السيطرة عليه .