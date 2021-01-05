أثارت الإعلامية علا الفارس موجة هجوم عنيفة ضدها عضب نشرها تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” علقت فيها على المصالحة الخليجية وفتح الأجواء بين قطر والسعودية

وكتبت علا الفارس في التغريدة: “مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين #قطر و #السعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد”.

نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل pic.twitter.com/6uwZJA24Ju — سنيوريتا (@Chihaz8) January 4, 2021

متابعة ترد على علا الفارس بصورة أفعى:

وانهالت التعليقات الهجومية والانتقادات اللاذعة على تغريدة علا الفارس بسبب مواقفها السابقة والتي وصفت بالمسيئة للمملكة والتي أشعلت الخلاف بين الشعبين.

بلي ريقك كملي التهنئة pic.twitter.com/N1yTTxH4x5 — Unknown (@bymem9) January 4, 2021

وتضمنت التغريدات سب غير مباشر وتشبيه لعلا الفارس بالذباب والأفعى مؤكدين أنها كانت تسعى مثل كل مذيعي الجزيرة لنشوب خلافات مستمرة وصراعات بين الدولتين.

مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين #قطر و #السعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021

مبروك لقطر هذا الإنتصار العظيم ولا عزاء للذباب — قصي أحمد𓂆 (@S_muhajer) January 4, 2021

علا الفارس ترد ب “الذباب الإلكتروني”:

وردا على انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تعليقها بمناسبة المصالحة الخليجية قالت علا الفارس في تغريدة أخرى: “هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟ لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم،أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات”.

هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟

لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم،أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات#القمة_الخليجية_الـ41 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021