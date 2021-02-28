استحدثت اليابان حقيبة وزارية جديدة للعزلة ” الشعور بالوحدة ” في محاولة لمكافحة ارتفاع معدلات الانتحار وانخفاض المواليد في ظل جائحة الكورونا .

واختار رئيس الوزراء الياباني ” تيتسوشي ساكاموتو ” لمنصب وزير الوحدة مع تكليفه بمحاولة تعزيز معدل المواليد ووضع إستراتيجية شاملة لخفض معدل الكآبة .

وخرج تيتسوشي ساكاموتو بتصريحات له في وقت لاحق فقال : ” آمل في تعزيز الأنشطة التي تمنع الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية وتحمي العلاقات بين الناس ” .

وكان رئيس الوزراء الياباني ” يوشيهيدي سوجا ” قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن النساء اليابانيات على وجه الخصوص يعانين من الاكتئاب منذ انتشار فيروس كورونا قبل حوالي عام ليصل عدد حالات الانتحار بين النساء حوالي 880 في شهر أكتوبر فقط بزيادة قدرها 70 بالمائة عن العام السابق .