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بسبب فيروس كورونا .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار من غرفة النوم

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خرجت مذيعة قناة ” Fox News ” الأمريكية ” شانون بريام ” على الهواء في تقديمها للأخبار من داخل إستوديو أقامته بغرفة نومها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ونشرت شانون بريام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء مع وضع الكاميرات والإضاءة في مساحة صغيرة والتزامها المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة ولكن لا داعي للقلق سنجلب لكم أهم الأخبار ” .

كما نشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء وعلقت عليها قائلة : ” بين الواقع والخيال ” .

 

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