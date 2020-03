بسبب فيروس كورونا .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار من غرفة النوم

خرجت مذيعة قناة ” Fox News ” الأمريكية ” شانون بريام ” على الهواء في تقديمها للأخبار من داخل إستوديو أقامته بغرفة نومها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ونشرت شانون بريام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء مع وضع الكاميرات والإضاءة في مساحة صغيرة والتزامها المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة ولكن لا داعي للقلق سنجلب لكم أهم الأخبار ” .

كما نشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء وعلقت عليها قائلة : ” بين الواقع والخيال ” .

Studio looks a little different tonight, but don’t worry, still bringing you the most important news of the day and separating fact from fiction. Join us NOW-1a ET @FoxNewsNight! pic.twitter.com/cY45Cm6NV4

— Shannon Bream (@ShannonBream) March 26, 2020