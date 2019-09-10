بسبب كلمة ” الرجالة ما بتعيطش ” ازدياد معدل انتحار الذكور في العالم

كشفت شبكة ” بي بي سي ” البريطانية عن أحدث البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية عن أعداد الأشخاص الذين يلقون مصرعهم من جراء الانتحار بين الرجال والنساء .

وكان الأمر الغريب بالأرقام التي قدمت أن نسبة الرجال المنتحرين هي الأكثر كل عام على الرغم من أن النساء لديهن الميول الانتحارية وتعرضهن للاكتئاب بنسبة أكبر .

حيث يوجد يوجد حوالي 40 ألف أنثى من بين 300 ألف حالة انتحار عالمية و150 ألف ذكر من بين نصف مليون حالة انتحار ذكرية عالمية يقضون على حياتهم عمدا كل عام في أوروبا والأمريكتين .

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي الذي يدفع الرجال للانتحار هو فقر التواصل فهم لا يشاركون ما يشعرون به مع الآخرين على عكس النساء اللاتي يميلون إلى مشاركة مشاكلهن مع الآخرين بشكل كبير .

ويقول ” كولمان أودريسكول ” المدير التنفيذي السابق للعمليات والتنمية في منظمة ” لايف لاين ” وهي جمعية خيرية أسترالية تقدم خدمات دعم الأزمات ومنع الانتحار على مدار 24 ساعة : ” دائما ما نقول للأولاد منذ طفولتهم أن الرجال لا يبكون .. وبهذا الأمر نحن نلزم الأولاد في سن مبكرة جدا بعدم التعبير عن مشاعرهم لأن التعبير عن المشاعر ضعف ” .