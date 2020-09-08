نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تطورات حالتها الصحية .

وذلك بعد أن كانت قد أعلنت مؤخرا عن سفرها إلى خارج مصر تحديدا إلى لندن للعلاج من مرض نادر .. وأشارت في آخر ظهور لها إلى إنها بإنتظار نتيجة التحاليل التي أجرتها للوقوف على وضعها الصحي الحالي .

وأوضحت بسمة وهبة في مقطع الفيديو إنها بصدد إجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة فقالت : ” ناس كتير بتسألني على النتيجة وعملت إيه .. النتيجة على كل حال الحمد لله شوية لخبطة وهجمات وليها صدات إن شاء الله .. هيكون فيه عملية صغيرة ” .

وتابعت : ” وأنا دلوقتي منتظرة المستشفى وعملت إمبارح شوية تحاليل لازم تتعمل قبل أي عملية وأول ما تطلع النتيجة يحددولي ميعاد العملية .. كله خير وكله كويس ” .

وأضافت موجهة حديثها إلى متابعيها : ” أنا بشكركم جدا على دعاؤكم ليا بتعملولي زلزال في مشاعري لما بلاقي كم الحب والدعاء والاهتمام والمشاعر الحلوة اللي بتبعتوهالي .. ربنا يكرم كل واحد دعالي وأنا كويسة بفضل الله وبفضل دعاكم ومتبطلوش دعا ” .