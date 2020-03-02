بسمة وهبة تكشف عن سبب عدم حضورها لعزاء مبارك : ” مبحبش النفاق “

نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تكشف من خلاله عن السبب من وراء غيابها عن حضور عزاء الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” الذي أقيم يوم الجمعة الماضية في مسجد المشير طنطاوي .

وقالت بسمة وهبة في بداية حديثها أن ما رأته في عزاء الرئيس الراحل وما حدث في الأيام الماضية يدل على أن الشعب المصري طيب للغاية وعاطفي وإنه لم ينسى أن الرئيس مبارك كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر .

وتابعت : ” أنا بعزي أسرته عظم الله أجركم واللهم طيب ثراه واللهم نور قبره وأسكنه الفردوس الاعلى مع الصالحين والصديقين والأنبياء ” .

وعن سبب عدم حضورها العزاء قالت : ” ناس كتير بتقولي إنتي مرحتيش العزا ليه .. أنا كنت أتمنى لكن الحقيقة مرحتش لإني مش بحب النفاق .. فيه ناس محترمة وأصيلة كانت موجودة وفيه جزء هو رايح كده مع الزفة معتبر إن ده مش عزا ده زفة وهيصة ” .

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