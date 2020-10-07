نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن قرارها بعودتها من الخارج إلى مصر .

وذلك بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي أجرتها خلال الأسابيع الماضية على أن تنتظر ظهور النتيجة خلال الفترة المقبلة .

فقالت بسمة وهبة : ” مش عارفة أقولكم واوصفلكم أنا فرحانة أد إيه .. أنا خلاص اتخرجت من مدرسة الطبخ وبقيت بعرف أعمل كل الحاجات اللي كان نفسي إن أنا اعملها ومش موجودة في مصر ” .

وتابعت : ” كنت محتاجة اعمل ده واحس بالنجاح والحقيقة الشيف اللي كان بيعلمني كان داعم ليا خصوصا لما عرف أنا جاية ليه وبعمل إيه كان مساندني جدا وواقف جنبي أوي وبيحمسني وبيساعدني ” .

وأضافت : ” أنا دلوقتي راجعة مصر علشان أنا زهقت إن أنا استنى النتيجة اللي بتاخد وقت من 4 ل 9 أسابيع وبتروح أمريكا وأنا معنديش استعداد اقعد كده وتطلع إيه النتيجة أنا في مصر ” .