بسمة وهبة في تصريحات قوية : ” إيه المانع في انتقاد الرئيس .. أنا بقالي كتير ساكتة وعايزة أتكلم “

خرجت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” بتصريحات قوية ومثيرة للجدل من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

حيث ظهرت في مقطع الفيديو أثناء تواجدها في إحدى الدول الأوروبية وتتحدث عن رغبتها في العودة إلى الشاشة والعمل من جديد ولكن بشرط .

وبدأت بسمة وهبة حديثها قائلة : ” متشكرة جدا لكل الناس اللي باركتلي النهاردة الله يبارك فيكو كلكو بس على إيه .. أنا لا تعاقدت ولا مضيت ولا اتفقت .. كل المحطات اللي كنا بنتفاوض مع بعض أنا حطيت شرط بس محدش منهم رد عليا تاني ” .

واستطردت حديثها قائلة : ” الشرط بتاعي هو حرية الرأي والتعبير .. أنا من حقي أحفظ حقي كمذيعة ومن حقي أحمي نفسي .. وأبقى عايزة أتكلم عايزة مايبقاش فيه حدود مش عايزة حد يقولي أقول إيه ومقولش ايه .. عايزة أوصل صوت المواطن .. اسكت ؟ لازم نتكلم ” .

وتابعت : ” ليه إنتو عاملين سور على المحافظين والوزراء والبرلمانيين والسفراء .. أنا عاوزة أوصل صوت المواطن أناشد مين .. إحنا عاوزين السقف يعلى عاوزين نتنفس عاوزين أكسجين ” .

وأضافت بسمة وهبة : ” هل كلامي ده ممكن يزعلكم أو يزعل حد أو لما أرجع مصر ألاقي ترقب وصول وتحقيق .. أنا عاوزه أتكلم إيه المانع إن يكون فيه حاجات كتير في البلد مش عاجباني وأقولها والحديث في السلبيات في حدود الاحترام .. إيه المانع في انتقاد الرئيس مفيش حد فوق النقد ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” إذا ده اتوافق عليه كتابة في العقد أنا موافقة .. الكاميرا وحشتني والمايك وحشني أنا مش مبسوطة من القاعدة .. الشغل وحشني قوي بس عاوزة أطلع يكون عندي مصداقية ومكنش خايفة واتكلم زي ما أنا عايزة وادعولي يترد عليا لأن الناس بتروح مبترجعش .. ربنا يحمي مصر ” .