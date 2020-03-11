بسمة وهبة : ” منعت الشيشة في مطعمي “

نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن قرارها بمنع الشيشة في المطعم الخاص بها كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا .

حيث أشارت في حديثها إلى أن الشيشة تتسبب في انتشار عدوى فيروس كورونا .

فقالت : ” خلي بالكوا من موضوع الشيشة كويس جدا .. الناس اللي مدمنة الشيشة دي خطر جدا وبالذات اليومين دول إذا كنا بناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا .. أنا أول واحدة منعت الشيشة في مطعمي ” .

وتابعت : ” خلاص قرار إيه المكسب قصاد خسارة الأرواح .. فاللي عايز يشرب سواء عندي أو عند أي حد معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتو مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح ” .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو : ” بسبب كورونا منعت الشيشة في مطعمي ” .

يذكر أن بسمة وهبة هي رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للمطاعم والمنشآت السياحية المالكة لمطعم ” بلكونة ” .