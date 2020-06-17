بعد أن كشفت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” في منشور لها تفاصيل ما حدث في جلسة إثبات زواجها بمدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” وعدم وجود مستند رسمي يوثق ذلك .

وأشارت إلى الإرتباك الذي حصل للمحامي الخاص بمحمد وزيري في الجلسة وعدم تمكنه من إحضار ورقة إثبات هذا الزواج .

خرج محمد وزيري بمنشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري في تعليق له على صورة جمعته بمحاميه .

كتب فيه : ” الأستاذ أشرف عبد العزيز يتولى الدفاع عني في القضايا الجنائية إن وجدت .. أما قضايا الأحوال الشخصية المقامة مني فيتولاها محامي آخر ” .