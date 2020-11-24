نشرت الإعلامية ” بسمة وهبة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الفنان ” أحمد سعد ” وخطيبته منسقة الأزياء ” علياء بسيوني ” في أحدث ظهور لهما بعد الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول إنفصالهما .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الصورة موجهة سؤالا إلى الجمهور حول السبب من وراء إجتماعهم وهل سيكون هناك موسم جديد من برنامج ” شيخ الحارة ” ستقوم بتقديمه.

فقالت : ” يا ترى هيكون في شيخ حارة جديد ؟ يا تري الإجتماع ده اتفاق ع حلقة .. ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد هيحصل إيه في الطحال ” .

وذلك في إشارة منها إلى تصريحات الفنانة ” سمية الخشاب ” الزوجة السابقة للفنان أحمد سعد والتي كشفت فيها عن استئصالها للطحال بعد خلافات نشبت بينها وبين زوجها أدت إلى ضربه لها بيده على حد قولها .