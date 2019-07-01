بطريقة مروعة.. يمني يقتل بناته الثلاث في صنعاء بسبب الميليشيات الحوثية!

قالت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء أن اب يمني ارتكب صباح أول أمس الجمعة، جريمة بشعة بقتله بناته غرقا في أحد براميل المياه. وتداول ناشطون صورة للأب وبناته الضحايا وقالوا أنه يدعى علي عبدالله النعامي، مشيرين إلى أنه أقدم على قتل بناته الثلاث غرقاً في برميل مياه، وهن طالبات في عُمرِ الزهور، بحي الصافية، حارة النصر الواقعة جوار جامع الحسن، جنوب العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن المتوفيات ينتسبن إلى بني بشر، مديرية همدان، محافظة صنعاء، وهن رغد علي عبدالله النعامي 10 أعوام، و رهف علي عبدالله النعامي 7 أعوام، و ملاك علي عبدالله النعامي 15 عاما.

وبحسب التحقيقات الأولية مع القاتل اعترف بفعلته، بعد أن ألقى يمنيون القبض عليه، وقاموا بتسليمه لأجهزة الأمن الخاضعة للميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه ما يفعله غير أن يتخلص من بناته قتلا دون أن يراهن وهن يتسولن في الشوارع أو يخدمن في المنازل.

وأثارت الحادثة غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين اليمنيين، الذين أكدوا في تغريداتهم أن المجرم والقاتل الحقيقي هي الميليشيات الحوثية التي سرقت اللقمة من أفواه الجياع وفق تعبير المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء الدولي.

وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي نبيل فاضل، هاجم النعامي أثناء التحقيق معه الجماعة الحوثية وحملها مسؤولية ما حدث بعد أن أوقفت الميليشيات الحوثية رواتب الموظفين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها، وقال للمحقق «لم أتعود أن أمد يدي لأحد كنت أعمل في وظيفة محترمة وقطعتم مرتبي لأكثر من سنتين وعجزت عن توفير لقمة العيش لي ولبناتي، ومنذ ستة أشهر نأكل خبزًا ونشرب ماء فقط». ووفق الرواية نفسها زعم القاتل أن بناته أوشكن على الخروج للتسول، فيما حصل صاحب المنزل على حكم حوثي لإخراجه من منزله بعد عجزه عن دفع الإيجارات وقال «لا يوجد ما أضيفه أريد أن تقتصوا مني لألحق ببناتي وأطالبكم باستعجال الحكم».