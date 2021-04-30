نشرت صحيفة “الراي” الكويتية تفاصيل قضية غريبة من نوعها، سجّلها مواطن بحق فتاة تعرّف عليها إلكترونياً، وأنفق عليها قرابة 55 ألف دينار، وعندما طالبها بإرجاع هداياه وأمواله رفضت.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب بدأ بلقاء الفتاة بعد الانتقال من التعارف الإلكتروني إلى التعارف الشخصي بهدف خطبتها، فبادر إلى تقديم هدايا قيّمة لها تنوعت بين مجوهرات وساعات فارهة، حتى وصل الأمر به إلى تسليمها بطاقة السحب الآلي الخاصة به مرفقة بالرقم السري فقامت بصرف ما تريد من أموال.

وعندما حانت ساعة المكاشفة طلب منها الشاب التحدّث مع أهلها لتحديد موعد للقائهم والتقدم لخطبتها، فردّت عليه “أهلي ما يرضون فيك!”.

ولم يتمالك الشاب نفسه من صدمة ردّ محبوبته، فطالبها بإرجاع كل ما قدّمه لها من هدايا وأموال، إلّا أنها رفضت إرجاع أي شيء.

وقال مصدر أمني لـ”الراي” إن “الشاب تقدّم إلى أحد المخافر وقدّم شكوى بحق الفتاة اتهمها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على ما يقارب 55 ألف دينار (183 الف دولار أميركي)، وأرفق بشكواه عدداً من الفواتير وإيصالات السحب الآلي، وطالب بتسجيل قضية نصب واحتيال بحقها أُحيلت إلى الجهات المختصة لاستدعاء الطرف الآخر والتحقيق في ملابساتها”.