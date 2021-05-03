كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية ” إيمان الحصري ” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إجرائها لعملية جراحية منذ إسبوعين تسببت في حدوث مضاعفات خطيرة لها .

وهو الأمر الذي استدعى استمرار مكوثها في المستشفى من أجل تلافي الأضرار الناتجة عن الجراحة الأولى وخضوعها لعدد من العمليات الجراحية الأخرى والتي كان آخرها عملية أجرتها يوم أمس .

فجاء في منشور كتبه مسئولو الصفحة عن الوضع الصحي لإيمان الحصري : ” نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري .. أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحيه منذ إسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة ” .

وتابع : ” نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عملية أخري ‏ ” .

وأضاف مطالبا المتابعين بالدعاء لها بالشفاء قائلا : ” نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل ” .