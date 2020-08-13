نشرت الإعلامية المصرية ” مي حلمي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وجهت من خلاله رسالة إلى متابعيها .

حيث حذرت مي حلمي كل من يتعرض لها بالإساءة خاصة بعد إعلان خبر إنفصالها عن زوجها الفنان المصري ” محمد رشاد ” والخوض في الحديث عن تفاصيل الأمر وأسبابه كما حدث معهما في المرة الأولى بعد إنفصالهما يوم حفل زفافهما الأول .

فكتبت قائلة : ” آه المرة دي خدت سكرينات عشان أفضح أصحابهم مدعيين المثالية والشرف .. أصحاب إزاي وليه وإنتي ست أصيلة ولا تقليد .. موقفتيش وقعدتي ومين عمل إيه واللي عاملين فيها قضاة على البشرية ” .

وتابعت : ” وإنتي منك ليها بتهبدي عبيد لايكات ركوب التريند وانتو اخركم تشيرو منك ليها تاني خبر متشير وتحطه التاتش بتاعكم .. وارجع واقول كلكم متفرجون ليس إلا بس أنا سبتكم مرة تاخدو راحتكم مش هسيبكم التانية ” .