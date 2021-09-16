أدلت فتاة التيك توك ” نانسي أيمن صبحي السيد ” الشهيرة ب ” موكا حجازي ” والتي تبلغ من العمر 16 عاما باعترافاتها أمام النيابة بعد إلقاء القبض عليها القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور وتعاطي المخدرات وإقامة العلاقات الآثمة .

حيث كان قد تقدم المحامي المصري ” أشرف فرحات ” ببلاغ للنائب العام ضد موكا حجازي اتهمها به بتعمد إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور وعرض صورة مسيئة للمرأة المصرية والمجتمع .

وقالت موكا حجازي في التحقيقات بأنها كانت تبحث عن الشهرة وجني الأموال وهو ما دفعها إلى تصوير مقاطع فيديو لها ونشرها بمساعدة أحد الأشخاص الذي كان يقوم بتصوير هذه الفيديوهات وبثها مشيرة إلى أنها قامت بتصوير ما يزيد عن 250 فيديو .

وأضافت بأنها قامت بممارسة الأعمال المنافية للآداب والرذيلة مع 5 أشخاص قرابة ال 10 مرات مقابل الحصول على مبالغ مالية .. كما بثت إعلانات لبعض المحال التي تتحصل من خلالها على أرباح مالية .

وأشارت موكا حجازي إلى أن والديها منفصلان منذ 10 سنوات .. وأقامت مع والدها لمدة 7 سنوات في الجزائر ثم عادت إلى مصر لتعيش مع والدتها لمدة 3 سنوات .

وتابعت بأنها أقدمت على تقطيع جسدها باستخدام شفرة لرفضها العيش مع والدتها لتقوم الأخيرة بإيداعها في إحدى دور الرعاية والتي هربت منها الفتاة منذ سنة لتبدأ بعد ذلك رحلتها مع التيك توك .

وقررت النيابة العامة استمرار إيداع الفتاة بإحدي دور الرعاية مع تجديد حبسها وذلك بعد أن ثبت تعاطيها للمواد المخدرة بعد أخذ عينة من دمها وتحليلها وكانت تهمتها الرئيسية هي نشر الفسق والفجور .